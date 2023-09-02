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Leicester City - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'te heyecan, 5. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Yunus Akgün'lü Leicester City, Hull City'i konuk ediyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Leicester City - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 17:00
Leicester City - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - HULL CITY MAÇI CANLI ANLATIMI

İngiltere Championship'te 5. hafta maçları oynanıyor. Leicester City sahasında Hull City'i ağırlıyor. Maçın yayın bilgileri haberimizde...

LEICESTER CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City'nin sahasında Hull City'i konuk edeceği maç TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadeleye Yunus Akgün ilk 11'de başlıyor. Hull City forması giyen Ozan Tufan ise maç kadrosunda yer almıyor.

LEICESTER CITY - HULL CITY MAÇININ 11'LERİ

Leicester City: Hermansen, Ricardo, Faes, Vestergaard, Doyle, Winks, Ndidi, Dewsbury-Hall, Mcateer, Yunus Akgün, Iheanacho

Hull City: Ingram, Coyle, Vinagre, Greaves, Jones, Traore, Delap, Seri, Slater, Twine, Connolly

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