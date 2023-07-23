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Newcastle United Harvey Barnes'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, Leicester City'nin kanat oyuncusu Harvey Barnes'ı transfer etti. Newcastle United'ın oyuncu için Leicester City'e ödeyeceği rakam da belli oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 18:44
Newcastle United Harvey Barnes'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Leicester City'de forma giyen kanat oyuncusu Harvey Barnes'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Barnes'ın bonservis bedeli konusunda İngiltere temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 25 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, Barnes için 44 milyon avro bonservisi bedeli ödeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nda 1 maçta görev alan Barnes, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 13 kez ağları sarsarak takımın en golcü oyuncusu olmuştu.

Harvey Barnes; Sandro Tonali ve Yankuba Minteh'in ardından yaz döneminde Newcastle United'ın kadrosuna katılan üçüncü oyuncu oldu.

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