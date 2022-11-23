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İlkay için şimdi de PSG iddiası

2016'da Borrusia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi, 2023 Haziran'da sona eriyor. Oyuncunun PSG'ye transfer olarak Messi ile takım arkadaşı olabileceği iddia edildi. İlkay, City'de kalmak istediğini açıklasa da yaz transfer döneminde büyük bir sürprize imza atabileceği dış basında konuşuluyor

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
İlkay için şimdi de PSG iddiası
2016'da Borrusia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi, 2023 Haziran'da sona eriyor. Oyuncunun PSG'ye transfer olarak Messi ile takım arkadaşı olabileceği iddia edildi. İlkay, City'de kalmak istediğini açıklasa da yaz transfer döneminde büyük bir sürprize imza atabileceği dış basında konuşuluyor
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