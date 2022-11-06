Aston Villa Manchester United: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Manchester United, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Aston Villa'nın galibiyet golleri Leon Bailey, Digne ve Jacob Ramsey'den geldi.

Manchester United'ın tek sayısı ise Jacob Ramsey'in kendi kalesine atması sonucu geldi.

Sezona büyük beklentilerle başlayan, ancak Erik ten Hag önderliğinde kocaman bir hayal kırıklığı yaratan ManU 15. haftanın ardından lider Arsenal'ın 11 puan gerisinde kaldı. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise puanını 15 yaptı.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oldukça etkisiz kalan ve organize atak üretmekte güçlük çeken Manchester United'da takımın yıldızı Cristiano Ronaldo maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.