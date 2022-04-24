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Manchester United transfer listesine Christian Eriksen'i aldı!

Manchester United'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Erik ten Hag, yaz transfer sezonunun ilk transferini belirledi. Buna göre sezon başında Ajax ile antrenmanlara çıkan ve kalitesini çok iyi bildiği Christien Eriksen için, Manchester United'da karar çıktı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 17:22
Manchester United transfer listesine Christian Eriksen'i aldı!

Manchester United'ın, yaz transfer dönemindeki hedeflerinden biri olarak Christian Eriksen gösterildi.

ERIKSEN LİSTESİNDE!

Daily Star'da yer alan habere göre; gelecek sezon takıma birçok yeni yüz kazandırmak isteyen İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın Danimarkalı yıldıza ilgisinin olduğu belirtildi.

AJAX'TA KALİTESİNİ GÖRDÜ!

Eriksen'in sezon başında Ajax ile antrenmanlara çıktığı hatırlatılırken, Erik ten Hag'ın da tecrübeli yıldızın kalitesini yakından görme fırsatı olduğu ifade edildi.

CONTE DE İSTİYOR

Ajax'ın da Eriksen ile sözleşmeye imzalamayı düşündüğü ancak sağlık sorunlarından dolayı emin olamadığı belirtilirken, 30 yaşındaki futbolcunun Brentford'a katılmasının ardından şu ana mükemmel bir durumda olduğu kaydedildi. Eriksen'in, İngiliz ekibinde 7 maçta forma giydiği vurgulanırken, takımının küme düşme potasından uzaklaşmasına yardımcı olduğu aktarıldı.

Öte yandan Tottenham Menajeri Antonio Conte'nin de, Inter'de birlikte çalıştığı eski öğrencisi Eriksen'e ilgisinin olduğu belirtildi.

BONSERVİSİ YOK

Danimarkalı futbolcu, Ocak ayında Brentford'a bonservissiz bir şekilde 6 aylığına imza atmıştı. Yıldız isim, Premier Lig temsilcisiyle sözleşme uzatmazsa yaz aylarında ücretsiz bir şekilde takımdan ayrılabilecek.

EURO 2020'DEN KALBİNDEN SORUN YAŞADI!

Eriksen, EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta bir anda yere yığılmış ve ardından 20 dakikalık kalp mesajı ile hayata geri döndürülmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından o dönem Eriksen'in bonservisine sahip olan Inter, sağlık sorunları nedeniyle Eriksen'in sözleşmesini feshetmişti. Bir süre eski takımı Ajax'ın genç takımı ile ile antrenmanlara çıkan Eriksen, Ocak ayında Brendford'a imza atmıştı.

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