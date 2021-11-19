Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City'de corona virüsü şoku! Kevin De Bruyne'nin test sonucu pozitif

Manchester City'de corona virüsü şoku! Kevin De Bruyne'nin test sonucu pozitif

Son dakika spor haberi: Manchester City'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Takımın Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'nin, Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, De Bruyne ile ilgili yaptığı açıklamasında, "10 gün izolasyonda kalacak. Küçük semptomlarla atlatmasını umuyorum. En kısa sürede dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 19:42
Manchester City'de corona virüsü şoku! Kevin De Bruyne'nin test sonucu pozitif

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif sonuçlandı.

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, De Bruyne'nin ülkesinde Covid-19'a yakalandığını duyuran Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, "10 gün izolasyonda kalacak. Küçük semptomlarla atlatmasını umuyorum. En kısa sürede dönmesini bekliyoruz. Maçları kaçıracak olmasından endişelenmiyoruz. İnsan sağlığı daha önemli. Umarım izolasyon sürecinde her şey iyi gider." ifadelerini kullandı.

Belçikalı orta saha oyuncusu, 10 günlük izolasyon sırasında Premier Lig'de Everton ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapacakları karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

De Bruyne, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri için verilen milli maç arasında Galler ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede Belçika'nın golünü kaydetmişti.

DİĞER
Süper Lig'i görmeden Avrupa'ya gittiler! İşte TFF 1. Lig'den Avrupa'ya transfer olan futbolcular...
Beşiktaş'taki terör saldırısının faili tutuklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor