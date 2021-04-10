Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City-Leeds United: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... 'de , deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta 'yi 2-1 yenmeyi başardı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:13
Manchester City-Leeds United: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ligin 31. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren , ligde orta sıralarda yer alan 'nda ağırladı.

Kontrataklarla etkili olan Leeds United, 42. dakikada 'ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Konuk ekipte , 45+1. dakikada rakip takımdan 'a yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Manchester City, 76. dakikada oyuncusu 'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Leeds United'da 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan , kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atıp, konuk ekibin mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Manchester City, 74 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. 45 puanlı Leeds United ise maç fazlasıyla 9. sıraya çıktı.

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