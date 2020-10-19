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'den sözleri! "Çok yazık"

1996-2018 yılları arasında ekiplerinden Arsenal'i çalıştıran dünya futbolunun sayılı teknik adamlarından , ekibinin son günlerdeki gündemi haline gelen hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Arsene Wenger'in o sözleri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:26
Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! "Çok yazık"

Avrupa'nın sayılı teknik direktörleri arasında gösterilen eski Arsenal Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Arsenal'e transfer ettiği 'in forma şansı bulamaması hakkında konuşan Fransız teknik adam, "Mesut Özil çok değerli bir futbolcu. Şu anda 32 yaşında. Onun gibi büyük bir futbolcunun bu yaşta oynamaması... Çok yazık. Ancak çalışmaya devam etmeli ve teknik direktörü Mikel Arteta'nın kararlarını kabullenmeli. Umarım özgüvenini kaybetmez"' ifadelerini kullandı.

Türk futbolu hakkında görüşlerini aktaran ve halkımızdan övgüyle bahseden Wenger, "Türk futbolu uzun süren aranın ardından yeniden kendine geliyor. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ve Uluslar Ligi'nde ilginç sonuçlar elde ediyorlar. 'yı yendiler. Yeniden canlandıklarını düşünüyorum. Avrupa kupalarında defalarca 'de oynama şansım oldu. Türk halkının olağanüstü bir futbol tutkusu var" dedi.

Pandemi sürecinin futbola etkilerinden bahseden Wenger, "Futbol yıllık 45 milyar doları bulan cirosundan 15 milyar dolar kaybedecek. Finansman sorununu çözebilecek tek unsur futbolcular. Çünkü kulüplerin giderlerinin %60'ını maaşlar oluşturuyor. olarak virüsün en iyi ihtimalle gelecek yaza kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Yani Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyat Oyunları gibi dev organizasyonların bütçeleri sürekli sorgulanacak" açıklamasını yaptı.

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