Haberler İngiltere Premier Lig Sol Campbell: Mesut Özil bu sezon Arsenal'de forma giyemeyecek

: bu sezon 'de forma giyemeyecek

'daki geleceği tartışma konusu olan ve transferde ile adı geçen , son olarak kadrosuna alınmamıştı. Arsenal efsanesi , 32 yaşındaki futbolcunun bir daha takımda forma giyme şansı olmadığını belirtti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 18:20
Sol Campbell: Mesut Özil bu sezon Arsenal'de forma giyemeyecek

takımlarından ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Arsenal'in kadrosuna alınmayan ve transferde adı ve MLS takımlarıyla anılan yıldız futbolcu için flaş bir açıklama geldi. Kırmızı-beyazlı takımın efsane isimlerinden , Mesut Özil'in bir daha Arsenal forması giymesinin zor olduğunu ifade etti.

"ARSENAL'DA FORMA GİYME ŞANSI YOK"
Ajansspor'un derlediği habere göre, Daily Star'a konuşan Campbell, "Bu sezon Arsenal'da forma giyme şansı yok. Bazı şeyler oldu, kulübe karşı çıktığı durumlar oldu. Bu yüzden geri gelebileceği bir yer olduğunu görmüyorum" dedi.

Arsenal'de haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Pandemi arasından bu yana forma şansı bulamayan 31 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldız, geçen sezon 23 maçta 1812 dakika süre almış ve 1 gol 3 asistle oynamıştı.

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