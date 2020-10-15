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Richards resmen 'de!

ekiplerinden , bir süredir antrenmanlara çıkardığı Türk futbolcu Richards'ı kadrosuna kattı. 'nin eski 'nun çalıştırdığı Ada ekibi, 34 yaşındaki milli golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 14:02 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 18:22
Colin Kazım Richards resmen Derby County'de!

Kariyerinde birçok takımın formasını giyen Türk futbolcu Richards'ın yeni durağı resmen belli oldu. 34 yaşındaki golcü oyuncu, 'nin eski 'nun çalıştırdığı ekibi 'ye oldu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Colin Kazım'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Kariyerinde son olarak Meksika Ligi takımlarından Pachuca'da forma giyen tecrübeli futbolcu, bir süredir Derby County ile antrenmanlara çıkıyordu.

A Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen Kazım, ay-yıldızlı formayla 37 maça çıktı. Tecrübeli isim, ülkemizde Fenerbahçe, ve formaları giymişti.

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