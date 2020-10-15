Colin Kazım Richards resmen Derby County'de!

Kariyerinde birçok takımın formasını giyen Türk futbolcu Colin Kazım Richards'ın yeni durağı resmen belli oldu. 34 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship ekibi Derby County'ye transfer oldu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Colin Kazım'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Kariyerinde son olarak Meksika Ligi takımlarından Pachuca'da forma giyen tecrübeli futbolcu, bir süredir Derby County ile antrenmanlara çıkıyordu.

A Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen Kazım, ay-yıldızlı formayla 37 maça çıktı. Tecrübeli isim, ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.