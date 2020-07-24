Şampiyonluk kutlamaları sırasında Liverpoollu Fabinho'nun evi soyuldu - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Şampiyonluk kutlamalarında evini soyup otomobilini çaldılar!

Şampiyonluk kutlamaları sırasında Liverpoollu Fabinho'nun evi soyuldu

Şampiyonluk kutlamaları sırasında Liverpoollu Fabinho'nun evi soyuldu

İngiliz ekibi 'un Brezilyalı yıldızı Fabinho, şok bir olayla sarsıldı. 26 yaşındaki futbolcu, takımının şampiyonluk kutlamalarında olduğu sırada evi soyuldu.

İngiltere ekiplerinden 'da forma giyen Fabinho'nun evi, şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu. Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili çaldıkları kaydedildi.

Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Liverpool, çarşamba günü ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın ardından Anfield Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını almıştı.

  1. 24.07.2020
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