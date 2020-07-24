Salah'tan Falcao'ya övgü dolu sözler! "Tanışmadım ama..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Salah'tan Falcao'ya övgü dolu sözler! "Tanışmadım ama..."

Salah'tan Falcao'ya övgü dolu sözler! "Tanışmadım ama..."

İngiltere'de sezonu şampiyon tamamlayan 'un Mısırlı golcüsü , 'ın Kolombiyalı golcüsü 'ya övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de bu sezon şampiyon olan 'un Mısırlı yıldızı , basınından Planeta Futbol de Antena'ya konuştu.

Menajerinin Kolombiyalı olduğunu hatırlatan yıldız isim, bu ülkeyle güçlü ilişkileri olduğunu ve kültürlerini iyi tanıdığını dile getirdi. Kolombiya ile milli takım düzeyinde bir hazırlık maçı oynamak istediğini belirten Salah, konuyu forması giyen Falcao'ya getirdi ve şunları söyledi:

Kolombiya Milli Takımı, çok iyi bir takım. Hangi oyuncunun adını versem, diğerini bir köşeye atmış gibi olurum. Onlarla bir hazırlık maçı oynamak isterim. Falcao dünyanın her yerinde gol atan ve atmaya da devam eden bir oyuncu. Milli takımda da iyi işler çıkardı. Onunla henüz tanışmadım ama herkes ne kadar kibar ve harika biri olduğunu söylüyor.

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  1. 24.07.2020
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