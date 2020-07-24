Salah'tan Falcao'ya övgü dolu sözler! "Tanışmadım ama..."
İngiltere'de sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Kolombiya basınından Planeta Futbol de Antena'ya konuştu.
Menajerinin Kolombiyalı olduğunu hatırlatan yıldız isim, bu ülkeyle güçlü ilişkileri olduğunu ve kültürlerini iyi tanıdığını dile getirdi. Kolombiya ile milli takım düzeyinde bir hazırlık maçı oynamak istediğini belirten Salah, konuyu Galatasaray forması giyen Falcao'ya getirdi ve şunları söyledi:
Kolombiya Milli Takımı, çok iyi bir takım. Hangi oyuncunun adını versem, diğerini bir köşeye atmış gibi olurum. Onlarla bir hazırlık maçı oynamak isterim. Falcao dünyanın her yerinde gol atan ve atmaya da devam eden bir oyuncu. Milli takımda da iyi işler çıkardı. Onunla henüz tanışmadım ama herkes ne kadar kibar ve harika biri olduğunu söylüyor.
- 24.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Salah'tan Falcao'ya övgü dolu sözler! "Tanışmadım ama..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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