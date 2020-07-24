Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! 'Türkiye'den...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! "Türkiye'den..."

Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! "Türkiye'den..."

Almanya Bundesliga'da bu sezon, küme düşen Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyordu. Başarılı stoperin babasından flaş bir açıklama geldi.
24 Temmuz 2020 Cuma 12:01 Güncelleme: 24.07.2020 12:01
Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! Türkiye'den...

Süper Lig'de istedikleri gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Süper Lig'in iki devi, Bundesliga'da küme düşen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için yarışa girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! Türkiye'den...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Milliyet'e gelişmeleri aktardı.

Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! Türkiye'den...

"İKİ KULÜBÜN DE İLGİSİ VAR"

Ayhan, "Evet iki kulübün de ilgisi var. Oğlum da Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor. Teklifler oluyor ama ciddi birşey yok. Şu ana kadar kimseyle resmi bir konuşma yapmadık" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! Türkiye'den...

"ÇIKIŞ MADDESİ 2.5 MİLYON EURO"

Erol Ayhan, milli futbolcunun serbest kalma maddesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi; "Fortuna Düsseldorf ligden düşmeseydi çıkış maddesi 4.5 milyon Euro'ydu. Ancak düştükleri için daha makul bir rakam olacak. Bu da 2.5 milyon Euro..."

Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! Türkiye'den...

"TÜRKİYE DIŞINDAN DA BİRÇOK TALİP VAR"

Milli oyuncunun kariyer planlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Erol Ayhan, "Kaan artık 19 yaşında değil. 25 yaşında ve bir tercih yapacak. Türkiye ile ilgili kafasında olumsuz bir düşünce yok. Belki 3-4 sene önce erken olabilirdi. Ayrıca Türkiye dışından da birçok kulüp onu istiyor" dedi.

Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! Türkiye'den...
Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! Türkiye'den...
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA