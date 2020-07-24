Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! "Türkiye'den..."

"TÜRKİYE DIŞINDAN DA BİRÇOK TALİP VAR"

Milli oyuncunun kariyer planlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Erol Ayhan, "Kaan artık 19 yaşında değil. 25 yaşında ve bir tercih yapacak. Türkiye ile ilgili kafasında olumsuz bir düşünce yok. Belki 3-4 sene önce erken olabilirdi. Ayrıca Türkiye dışından da birçok kulüp onu istiyor" dedi.