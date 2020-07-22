West Bromwich 2-2 QPR | MAÇ SONUCU
Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Bromwich, QPR ile 2-2 berabere kalarak Championship'i 2. sırada tamamladı ve Leeds United'ın ardından İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci takım olmayı başardı.
İngiltere Championship'in 46. haftasında West Bromwich sahasında QPR ile 2-2 berabere kalarak Leeds United'ın ardından İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu. West Bromwich'in golleri Diangana ve Robinson'dan gelirken, QPR'nin gollerini Manning ve Eze kaydetti.
Ligin son haftasında ikincilik şansı olan 3 takımın nefes kesen maçlarının ardından Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion mutlu sona ulaştı.
Leeds United'ın geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantilemesinin ardından ikinci sırayı alacak takım merak ediliyordu. Play-off'lara kalmadan ikinci sırayı almak isteyen 3 takımdan Fulham, Brentford ve West Bromwich son hafta maçlarına çıktı.
Brentford, Barnsley'i konuk ettiği maçı 2-1 kaybederek büyük üzüntü yaşarken Fulham ise Wigan deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Rakiplerinden puan olarak önde olan West Bromwich QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakipleri galibiyet alamadığı için Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Karşılaşmanın ardından başta eski Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.
- 23.07.2020
- Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler
- Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...
- İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- 4 isim bedavaya geliyor! İşte 2021 model Galatasaray
- İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
West Bromwich 2-2 QPR | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.