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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Premier Lig'de!

2-2 | MAÇ SONUCU

West Bromwich 2-2 QPR | MAÇ SONUCU

'in teknik direktörlüğünü yaptığı , ile 2-2 berabere kalarak Championship'i 2. sırada tamamladı ve 'ın ardından İngiltere 'e yükselen ikinci takım olmayı başardı.

'in 46. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kalarak 'ın ardından İngiltere 'e yükselen ikinci takım oldu. West Bromwich'in golleri Diangana ve Robinson'dan gelirken, QPR'nin gollerini Manning ve Eze kaydetti.

Ligin son haftasında ikincilik şansı olan 3 takımın nefes kesen maçlarının ardından 'in çalıştırdığı West Bromwich Albion mutlu sona ulaştı.

Leeds United'ın geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantilemesinin ardından ikinci sırayı alacak takım merak ediliyordu. Play-off'lara kalmadan ikinci sırayı almak isteyen 3 takımdan Fulham, Brentford ve West Bromwich son hafta maçlarına çıktı.

Brentford, Barnsley'i konuk ettiği maçı 2-1 kaybederek büyük üzüntü yaşarken Fulham ise Wigan deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Rakiplerinden puan olarak önde olan West Bromwich QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakipleri galibiyet alamadığı için Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ardından başta eski teknik direktörü Slaven Bilic ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

  1. 23.07.2020
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