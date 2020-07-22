West Bromwich 2-2 QPR | MAÇ SONUCU

İngiltere Championship'in 46. haftasında West Bromwich sahasında QPR ile 2-2 berabere kalarak Leeds United'ın ardından İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu. West Bromwich'in golleri Diangana ve Robinson'dan gelirken, QPR'nin gollerini Manning ve Eze kaydetti.



Ligin son haftasında ikincilik şansı olan 3 takımın nefes kesen maçlarının ardından Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion mutlu sona ulaştı.



Leeds United'ın geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantilemesinin ardından ikinci sırayı alacak takım merak ediliyordu. Play-off'lara kalmadan ikinci sırayı almak isteyen 3 takımdan Fulham, Brentford ve West Bromwich son hafta maçlarına çıktı.

Brentford, Barnsley'i konuk ettiği maçı 2-1 kaybederek büyük üzüntü yaşarken Fulham ise Wigan deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Rakiplerinden puan olarak önde olan West Bromwich QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakipleri galibiyet alamadığı için Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ardından başta eski Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.