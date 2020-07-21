Aston Villa 1-0 Arsenal | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi. Ev sahibi Aston Villa, kritik maçtan 1-0 galip ayrılıp kümede kalma umudunu son maça taşıdı.

Ason Villa'ya üç puanı getiren golü, ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Trezeguet kaydetti.

Aston Villa bu sonuçla puanını 34'e çıkarıp averajla 17. sıraya tırmandı. Arsenal ise 53 puanla 10. sırada kaldı.