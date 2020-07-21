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21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa'ya Trezeguet hayat verdi!

1-0 | MAÇ SONUCU

Aston Villa 1-0 Arsenal | MAÇ SONUCU

'de kümede kalma mücadelesi veren , 37. haftada konuk ettiği güçlü rakibi 'i Trezeguet'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Çok kritik bir galibiyet alan ve puanını 34'e çıkaran 17. sıradaki Aston Villa, kümede kalma umudunu son maça taşıdı.

'in 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Aston Villa, kritik maçtan 1-0 galip ayrılıp kümede kalma umudunu son maça taşıdı.

Ason Villa'ya üç puanı getiren golü, ismi ve ile anılan Trezeguet kaydetti.

Aston Villa bu sonuçla puanını 34'e çıkarıp averajla 17. sıraya tırmandı. Arsenal ise 53 puanla 10. sırada kaldı.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 01:38
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