Aston Villa 1-0 Arsenal | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa, 37. haftada konuk ettiği güçlü rakibi Arsenal'i Trezeguet'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Çok kritik bir galibiyet alan ve puanını 34'e çıkaran 17. sıradaki Aston Villa, kümede kalma umudunu son maça taşıdı.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi. Ev sahibi Aston Villa, kritik maçtan 1-0 galip ayrılıp kümede kalma umudunu son maça taşıdı.
Ason Villa'ya üç puanı getiren golü, ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Trezeguet kaydetti.
Aston Villa bu sonuçla puanını 34'e çıkarıp averajla 17. sıraya tırmandı. Arsenal ise 53 puanla 10. sırada kaldı.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 01:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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