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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'den flaş Mesut açıklaması! Kadroya alınmamıştı...

maçı kadrosuna alınmayan 'le ilgili açıklama geldi

Sheffield United maçı kadrosuna alınmayan Mesut Özil'le ilgili açıklama geldi

'de tartışmaları sürerken, yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Türk asıllı oyuncunun, ekibinin 'ta ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınmama sebebiyle ilgili açıklama geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'de forma giyen 'in takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan yıldız isimle ilgili menajer Arteta dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

İspanyol çalıştırıcı konuyla ilgili, "Bu kulübe geldiğim ilk günden beri Mesut'la hep açık konuştum. Formda olduğunu ve iyi bir seviyede oynayabileceğini düşünüyordum. Eğer onun yeniden bu seviyede oynayabileceğini görürsem, oynatmaya da hazırım. Mesut'u en iyi performansıyla görmek isteyen ilk kişi benim. Bunu verebileceğini düşündüğüm anda onu sahaya süreceğim" demişti.

"OMZUNDA HAFİF SAKATLIĞI VAR"

Adı dönem dönem ile transfer dedikodularına karışan Mesut Özil, 'ta oynanan karşılaşmasının kadrosunda da yer almadı. Kulüp, Mesut'un omzunda hafif sakatlığı bulunduğunu ve bu nedenle kadroda olmadığını bildirdi.

  1. 28.06.2020
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