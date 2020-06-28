Sheffield United maçı kadrosuna alınmayan Mesut Özil'le ilgili açıklama geldi
Arsenal'de Mesut Özil tartışmaları sürerken, yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Türk asıllı oyuncunun, Londra ekibinin FA Cup'ta Sheffield United ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınmama sebebiyle ilgili açıklama geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Manchester City ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan yıldız isimle ilgili menajer Arteta dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
İspanyol çalıştırıcı konuyla ilgili, "Bu kulübe geldiğim ilk günden beri Mesut'la hep açık konuştum. Formda olduğunu ve iyi bir seviyede oynayabileceğini düşünüyordum. Eğer onun yeniden bu seviyede oynayabileceğini görürsem, oynatmaya da hazırım. Mesut'u en iyi performansıyla görmek isteyen ilk kişi benim. Bunu verebileceğini düşündüğüm anda onu sahaya süreceğim" demişti.
"OMZUNDA HAFİF SAKATLIĞI VAR"
Adı dönem dönem Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Mesut Özil, FA Cup'ta oynanan Sheffield United karşılaşmasının kadrosunda da yer almadı. Kulüp, Mesut'un omzunda hafif sakatlığı bulunduğunu ve bu nedenle kadroda olmadığını bildirdi.
- 28.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sheffield United maçı kadrosuna alınmayan Mesut Özil'le ilgili açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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