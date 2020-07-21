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21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig M. City Watford'a acımadı!

Watford 0-4 | MAÇ SONUCU

Watford 0-4 Manchester City | MAÇ SONUCU

'in 37. haftasında düşme hattındaki Watford'a konuk olan , rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. City'nin gollerini Sterling (2), Foden ve Laporte kaydetti.

'in 37. haftasında Watford ile kozlarını paylaştı. Guardiola'nın öğrencileri, zayıf rakibi karşısında 4-0'lık skorla rahat bir galibiyet aldı.

City'ye galibiyeti getiren golleri 31 ve 40'ta Sterling, 63'te Foden ile 66'da Laporte kaydetti.

bu sonuçla puanını 78'e yükseltirken, 17. sırada yer alan Watford 34 puanda kaldı.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 22:32
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