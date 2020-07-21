Watford 0-4 Manchester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında düşme hattındaki Watford'a konuk olan Manchester City, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. City'nin gollerini Sterling (2), Foden ve Laporte kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Watford ile Manchester City kozlarını paylaştı. Guardiola'nın öğrencileri, zayıf rakibi karşısında 4-0'lık skorla rahat bir galibiyet aldı.
City'ye galibiyeti getiren golleri 31 ve 40'ta Sterling, 63'te Foden ile 66'da Laporte kaydetti.
Manchester City bu sonuçla puanını 78'e yükseltirken, 17. sırada yer alan Watford 34 puanda kaldı.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 22:32
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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