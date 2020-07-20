Wolverhampton 2-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Wolves Avrupa aşkına!

2-0 | MAÇ SONUCU

Wolverhampton 2-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

'in 37. haftasında , evinde 'ı ağırladı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi takım, Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligi 6. bitirip Avrupa Kupaları'na gitmeyi hedefleyen Wolves müsabakadan 2-0 galip ayrılacak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Daniel Podence ve Johny Castro kaydetti. Bu sonuçla Wolves puanını 59'a yükselterek son hafta öncesi 6. sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 42 puanda kaldı.

Premier Lig'in son haftasında Wolves, Chelsea deplasmanına çıkarken, Crystal Palace ise sahasında Tottenham'ı konuk edecek.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 01:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Wolverhampton 2-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA