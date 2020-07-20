Wolverhampton 2-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Crystal Palace Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligi 6. bitirip Avrupa Kupaları'na gitmeyi hedefleyen Wolves müsabakadan 2-0 galip ayrılacak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Daniel Podence ve Johny Castro kaydetti. Bu sonuçla Wolves puanını 59'a yükselterek son hafta öncesi 6. sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 42 puanda kaldı.

Premier Lig'in son haftasında Wolves, Chelsea deplasmanına çıkarken, Crystal Palace ise sahasında Tottenham'ı konuk edecek.