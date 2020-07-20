Wolverhampton 2-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Wolverhampton, evinde Crystal Palace'ı ağırladı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi takım, Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Crystal Palace Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligi 6. bitirip Avrupa Kupaları'na gitmeyi hedefleyen Wolves müsabakadan 2-0 galip ayrılacak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Daniel Podence ve Johny Castro kaydetti. Bu sonuçla Wolves puanını 59'a yükselterek son hafta öncesi 6. sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 42 puanda kaldı.
Premier Lig'in son haftasında Wolves, Chelsea deplasmanına çıkarken, Crystal Palace ise sahasında Tottenham'ı konuk edecek.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 01:09
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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