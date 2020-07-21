Tottenham Eric Dier'in sözleşmesini uzattı!
Dünyanın önde gelen futbol liglerinden İngiltere Premier Lig'in başarılı ekiplerinden Tottenham, İngiliz futbolcusu Eric Dier'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.
İngiliz ekibi Tottenham, 26 yaşındaki futbolcusu Eric Dier'in sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dier'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. İngiliz futbolcu, bu sezon toplam 29 resmi müsabakada görev aldı. Başarılı futbolcu, 2014 yılında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan transfer olmuştu.
- 21.07.2020
- Beşiktaş'a Liverpool'un eski yıldızı geliyor! Celtic de istiyordu ama...
- Trabzonspor'da Alexander Sörloth adım adım gol krallığına!
- Fenerbahçe'nin hedefindeki Brahim Darri kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
- Son dakika: Fenerbahçeli isme resmi transfer teklifi yapıldı! Takas...
- Son dakika: Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
- Fatih Terim'den acil transfer talimatı! İşte liste başı isimler...
- Emre Belözoğlu veto etti denmişti! Fransızlardan Fenerbahçe için son dakika iddiası
- Fenerbahçe'nin tek kazanımı oldu! Emre Belözoğlu...
- Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi
- Vedat Muriqi'ye ne oldu? O istatistik...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenham Eric Dier'in sözleşmesini uzattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.