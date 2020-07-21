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21 Temmuz 2020, Salı
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Tottenham 'in sözleşmesini uzattı!

Tottenham Eric Dier'in sözleşmesini uzattı!

Dünyanın önde gelen futbol liglerinden İngiltere 'in başarılı ekiplerinden Tottenham, İngiliz futbolcusu 'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İngiliz ekibi Tottenham, 26 yaşındaki futbolcusu 'in sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dier'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. , bu sezon toplam 29 resmi müsabakada görev aldı. Başarılı futbolcu, 2014 yılında Portekiz temsilcisi 'dan transfer olmuştu.

  1. 21.07.2020
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