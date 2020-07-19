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19 Temmuz 2020, Pazar
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sonra ’de

16 yıl sonra Premier Lig’de

'te lider olan , ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek aradan sonra 'e çıktı.

'te lider olan , ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek aradan sonra 'e çıktı. Son iki haftasına girilen ligde 87 puanı olan Leeds, bugün deplasmanda Derby'den 1 puan alırsa zirvede tamamlayacak. Leeds'te Arjantinli menajer 'ya övgüler yağıyor.
  1. 19.7.2020
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