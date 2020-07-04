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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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3-0 | MAÇ SONUCU

Leicester City 3-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

'in 33. haftasında evinde 'ı ağırladı. Ev sahibi Leicester City'de golcü forvet Jemie Vardy 2 gol kaydetti. Leicester City, Crystal Palace karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

King Power Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. , 49. dakikada Kelechi Iheanacho ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 77'de Jamie Vardy ile farkı 2'ye çıkardı. Golcü oyuncu Vardy kendisinin 2. takımını 3. golünü 90+5. dakikada kaydetti. Leicester City karşılaşmatu 3-0 kazandı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 19:06
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