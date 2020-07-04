Leicester City 3-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City evinde Crystal Palace'ı ağırladı. Ev sahibi Leicester City'de golcü forvet Jemie Vardy 2 gol kaydetti. Leicester City, Crystal Palace karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.
King Power Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Leicester City, 49. dakikada Kelechi Iheanacho ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 77'de Jamie Vardy ile farkı 2'ye çıkardı. Golcü oyuncu Vardy kendisinin 2. takımını 3. golünü 90+5. dakikada kaydetti. Leicester City karşılaşmatu 3-0 kazandı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 19:06
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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