Manchester United 5-2 Bournemouth | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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5-2 | MAÇ

Manchester United 5-2 Bournemouth | MAÇ SONUCU

'de sezonu ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen , 33. hafta mücadelesinde konuk ettiği 'u 5-2 mağlup etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan maç fazlasıyla 'yi geçip 4. sıraya tırmandı.

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. , düşme hattında yer alan rakibini 5-2'lik skorla devirerek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

ManU'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 54'te Greenwood, 35'te Rashford (pen.), 45+2'de Martial ve 59'da Bruno Fernandes kaydetti.

Konuk ekibin sayıları 16'da Stanislas ile 49'da King'den (pen.) geldi.

Manchester United bu sonuçla puanını 55'e yükseltip maç fazlasıyla Chlesa'yi geride bırakarak 4. sıraya tırmandı.

19. sırada yer alan Bournemouth ise 27 puanda kaldı.

GRENWOOD TARİHE GEÇTİ!
Manchester United'ın Bournemouth'u 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Mason Greenwood tarihe geçti. 18 yaşındaki yıldız, 2004 yılından bu yana 'den sonra 15 gole ulaşan en genç oyuncu oldu.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 19:17
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