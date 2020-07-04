Manchester United 5-2 Bournemouth | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de sezonu ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Manchester United, 33. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bournemouth'u 5-2 mağlup etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kırmızı Şeytanlar maç fazlasıyla Chelsea'yi geçip 4. sıraya tırmandı.
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, düşme hattında yer alan rakibini 5-2'lik skorla devirerek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.
ManU'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 54'te Greenwood, 35'te Rashford (pen.), 45+2'de Martial ve 59'da Bruno Fernandes kaydetti.
Konuk ekibin sayıları 16'da Stanislas ile 49'da King'den (pen.) geldi.
Manchester United bu sonuçla puanını 55'e yükseltip maç fazlasıyla Chlesa'yi geride bırakarak 4. sıraya tırmandı.
19. sırada yer alan Bournemouth ise 27 puanda kaldı.
GRENWOOD TARİHE GEÇTİ!
Manchester United'ın Bournemouth'u 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Mason Greenwood tarihe geçti. 18 yaşındaki yıldız, 2004 yılından bu yana Wayne Rooney'den sonra 15 gole ulaşan en genç oyuncu oldu.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 19:17
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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