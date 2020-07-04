İngiltere Premier Lig'de Chelsea, 33. haftada konuk ettiği Watford'u Giroud, Willian (pen.) ve Barkley'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir galibiyet alan Maviler puanını 57'ye yükseltip 4. sıradaki yerini korudu.
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında ateş httındaki Watford'u konuk keden Chelsea, rakibini rahat bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti.
Mavilere üç puanı getiren golleri 28'de Giroud, 43'te Willian (pen.) ve 90'da Barkley kaydetti.
Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Chelsea puanını 57'ye yükseltip Manchester United'ın 2 puan önünde 4. sıradaki yerini korudu.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Watford ise 28 puanla 17. sırada kaldı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 00:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Chelsea 3-0 Watford | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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