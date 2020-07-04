Chelsea 3-0 Watford | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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3-0 | MAÇ

Chelsea 3-0 Watford | MAÇ SONUCU

'de , 33. haftada konuk ettiği 'u Giroud, Willian (pen.) ve Barkley'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir galibiyet alan Maviler puanını 57'ye yükseltip 4. sıradaki yerini korudu.

'in 33. haftasında ateş httındaki 'u konuk keden , rakibini rahat bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti.

Mavilere üç puanı getiren golleri 28'de Giroud, 43'te Willian (pen.) ve 90'da Barkley kaydetti.

Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Chelsea puanını 57'ye yükseltip 'ın 2 puan önünde 4. sıradaki yerini korudu.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Watford ise 28 puanla 17. sırada kaldı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 00:32
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