Arsenal genç yıldız adayı Gabriel Martinelli ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Brezilyalı forveti Gabriel Martinelli'nin mukavelesini yeniledi.

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl takıma katılan 19 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Martinelli, 10 gol attı.