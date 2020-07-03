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03 Temmuz 2020, Cuma
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genç yıldız adayı ile nikah tazeledi

Arsenal genç yıldız adayı Gabriel Martinelli ile nikah tazeledi

ekiplerinden , geçen yıl takıma katılan genç yıldız adayı 'nin sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı.

takımlarından , Brezilyalı forveti 'nin mukavelesini yeniledi.

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl takıma katılan 19 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Martinelli, 10 gol attı.

  1. 03.07.2020
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