Arsenal genç yıldız adayı Gabriel Martinelli ile nikah tazeledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, geçen yıl takıma katılan genç yıldız adayı Gabriel Martinelli'nin sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Brezilyalı forveti Gabriel Martinelli'nin mukavelesini yeniledi.
Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl takıma katılan 19 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Martinelli, 10 gol attı.
- 03.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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