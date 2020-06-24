Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Newcastle United evinde Aston Villa'yı konuk edecek. Aston Villa düşme hattından kurtulmak için mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki, Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United evinde Aston Villa'yı ağırlıyor. Aston Villa, düşme hattından kurtulmak için karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Newcastle United evinde Aston Villa ile oynadığı son 11 maçı da kazanmayı başardı.
NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Newcastle United-Aston Villa maçı 20:00'da başlayacak. Maçı TRT Spor canlı yayınlayacak.
- 24.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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