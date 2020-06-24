Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United evinde Aston Villa'yı ağırlıyor. Aston Villa, düşme hattından kurtulmak için karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Newcastle United evinde Aston Villa ile oynadığı son 11 maçı da kazanmayı başardı.

NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Aston Villa maçı 20:00'da başlayacak. Maçı TRT Spor canlı yayınlayacak.