Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 31. haftasında evinde 'yı konuk edecek. Aston Villa düşme hattından kurtulmak için mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki, Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. evinde 'yı ağırlıyor. Aston Villa, düşme hattından kurtulmak için karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Newcastle United evinde Aston Villa ile oynadığı son 11 maçı da kazanmayı başardı.

NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Aston Villa maçı 20:00'da başlayacak. Maçı TRT Spor canlı yayınlayacak.

  1. 24.06.2020
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