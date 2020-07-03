Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e büyük övgü! "Onun kalitesinde..." - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e büyük övgü! "Onun kalitesinde..."

'dan 'e büyük övgü! "Onun kalitesinde..."

Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e büyük övgü! "Onun kalitesinde..."

'da takımdan ayrılacağı iddia edilen ile ilgili açıklamalarda bulunan , "Mesut'un kalitesinde bir oyuncu için her zaman sahada bir yer vardır" dedi.

ekiplerinden 'da , takımda geleceği merak edilen yıldız futbolcu ile ilgili konuştu.

Çarşamba günü 4-0 kazanılan mücadelesinde 3-4-3 formasyonunu tercih eden Arteta, Özil'in bu formasyonda da yararlı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Mesut Özil'in kalitesinde bir oyuncunun takımda her zaman kendine yer bulabileceğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bence oyuncular farklı sistemlere uyum sağlayabilir ve sistemleri farklı oyuncular için uyarlayabiliriz. Bazen mesele sadece ne oynamak istediğiniz ya da nasıl oynamak istediğinizle ilgili değildir. Bazen oyuncularınızı doğru anlarda doğru pozisyonlarda kullanmanız ve onların sahada rahat etmelerini sağlamanız gerekir. Ve her zaman Mesut'un kalitesinde bir oyuncu için sahada bir yer vardır" dedi.

  1. 03.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e büyük övgü! "Onun kalitesinde..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA