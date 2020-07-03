Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e büyük övgü! "Onun kalitesinde..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta, takımda geleceği merak edilen yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili konuştu.

Çarşamba günü 4-0 kazanılan Norwich City mücadelesinde 3-4-3 formasyonunu tercih eden Arteta, Özil'in bu formasyonda da yararlı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Mesut Özil'in kalitesinde bir oyuncunun takımda her zaman kendine yer bulabileceğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bence oyuncular farklı sistemlere uyum sağlayabilir ve sistemleri farklı oyuncular için uyarlayabiliriz. Bazen mesele sadece ne oynamak istediğiniz ya da nasıl oynamak istediğinizle ilgili değildir. Bazen oyuncularınızı doğru anlarda doğru pozisyonlarda kullanmanız ve onların sahada rahat etmelerini sağlamanız gerekir. Ve her zaman Mesut'un kalitesinde bir oyuncu için sahada bir yer vardır" dedi.