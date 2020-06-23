Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham Hotspur bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Düşme hattında yer alan West Ham United ise mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor.

TOTTENHAM-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.