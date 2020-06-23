Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de günün maçı Tottenham Hotspur ile West Ham United arasında oynanacak. Karşılaşma öncesinde maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham Hotspur bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Düşme hattında yer alan West Ham United ise mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor.
TOTTENHAM-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Tottenham Hotspur bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 23.06.2020
- Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul ettiler! Cyle Larin 20 milyona...
- Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural konuştu! "Kaçamadım"
- Trabzon'da spor tesislerinde corona virüsüne karşı katı kurallar!
- Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika corona virüsü haberleri: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! 5 bin kişiye...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori
- Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer
- Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları
- Fransızların Vedat Muriqi planı! O kulübün ilk hedefi...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.