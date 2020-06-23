Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de günün maçı ile arasında oynanacak. Karşılaşma öncesinde maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Tottenham Hotspur-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. 'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Düşme hattında yer alan ise mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor.

TOTTENHAM-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 23.06.2020
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