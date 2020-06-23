Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de çıktığı son iki maçta da mağlup olan 3. sıradaki Leicester City, sahasında Brighton'u ağırlayacak. Çağlar Söyüncü'nün 11'de başlaması beklenen maçta Leicester City mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Premier Lig'de hafta içi oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen Brighton, tek galibiyetini bu sezon Arsenal deplasmanında aldı.

LEICESTER CİTY-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City Brighton maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.