Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Leicester City sahasında Brighton'u ağırlıyor. Leichester City, Brighton ile oynadığı son beş karşılaşmanın dördünü kazdı. Sporseverler maçla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de çıktığı son iki maçta da mağlup olan 3. sıradaki Leicester City, sahasında Brighton'u ağırlayacak. Çağlar Söyüncü'nün 11'de başlaması beklenen maçta Leicester City mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Premier Lig'de hafta içi oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen Brighton, tek galibiyetini bu sezon Arsenal deplasmanında aldı.
LEICESTER CİTY-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leicester City Brighton maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
- 23.06.2020
- Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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