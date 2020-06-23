Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere 'in 31. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Leichester City, Brighton ile oynadığı son beş karşılaşmanın dördünü kazdı. Sporseverler maçla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Leicester City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere 'de çıktığı son iki maçta da mağlup olan 3. sıradaki , sahasında 'u ağırlayacak. Çağlar Söyüncü'nün 11'de başlaması beklenen maçta Leicester City mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Premier Lig'de hafta içi oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen Brighton, tek galibiyetini bu sezon Arsenal deplasmanında aldı.

LEICESTER CİTY-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City Brighton maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  1. 23.06.2020
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