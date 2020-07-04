Wolverhampton 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Wolverhampton'a konuk olan Arsenal, rakibini Saka ve Lacazette'in golleriyle 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Ev sahibi Wolves ise 8 maç sonra mağlubiyele tanıştı.
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında ligin iki formda ekibi Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Arsenal, rakibini 2-0'lık skorla devirerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Wolves ise 8 maç aradan sonra ligde mağlubiyetle tanıştı.
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri Saka ile Lacazette kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 49'a yükseltip 7. sıraya tırmanırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ağır yara alan 6. sıradaki Wolves ise 52 puanda kaldı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 00:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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