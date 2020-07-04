Wolverhampton 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal seriye bağladı!

0-2 | MAÇ SONUCU

Wolverhampton 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU

'in 33. haftasında 'a konuk olan , rakibini Saka ve Lacazette'in golleriyle 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Ev sahibi Wolves ise 8 maç sonra mağlubiyele tanıştı.

'in 33. haftasında ligin iki formda ekibi ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Arsenal, rakibini 2-0'lık skorla devirerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Wolves ise 8 maç aradan sonra ligde mağlubiyetle tanıştı.

ekibine galibiyeti getiren golleri Saka ile Lacazette kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 49'a yükseltip 7. sıraya tırmanırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ağır yara alan 6. sıradaki Wolves ise 52 puanda kaldı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 00:23
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