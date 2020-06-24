Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Wolverhampton evinde düşme hattından kurtulmak isteyen Bournemouth'u ağırlayacak. Müsabaka öncesinde maçın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Wolverhampton evinde düşmehattından kurtulmak isteyen Bournemouth ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Wolverhampton'da eksik bulunmuyor. Bournemouth'da ise Charlie Daniels sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
WOLVERHAMPTON-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Wolverhampton-Bournemouth maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 16:30
- Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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