Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 31. haftasında evinde düşme hattından kurtulmak isteyen 'u ağırlayacak. Müsabaka öncesinde maçın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi hedefindeki evinde düşmehattından kurtulmak isteyen ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Wolverhampton'da eksik bulunmuyor. Bournemouth'da ise Charlie Daniels sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

WOLVERHAMPTON-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Bournemouth maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 16:30
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