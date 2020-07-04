Norwich City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norwich City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında evinde Brighton'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Norwich City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında son sırasında yer alan , düşme hattına yakın olan Brighton'u konuk ediyor. Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Brighton'da ise José Izquierdo sakatlığı sebebiyle bu akşam oynayamayacak.

NORWICH CITY-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Brighton maçı bugün saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
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