Norwich City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Norwich City evinde Brighton'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Norwich City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında son sırasında yer alan Norwich City, düşme hattına yakın olan Brighton'u konuk ediyor. Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Brighton'da ise José Izquierdo sakatlığı sebebiyle bu akşam oynayamayacak.
NORWICH CITY-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Norwich City-Brighton maçı bugün saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Norwich City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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