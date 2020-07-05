Burnley-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Burnley-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında sahasında 'ı ağırlıyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 45 puan ile 10. sırada yer alan sahasında 47 puanla 8. sırada yer alan 'ı konuk edecek. Burnley'de Ashley Barney ve Ben Gibson bugün oynayamayacak. Sheffield United'da ise John Lundstram, Luke Freeman ve John Fleck sakatlıkları dolayısıyla bugün maçta yer alamayacak.

BURNLEY-SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Burnley-Sheffield United maçı saat 14:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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