Burnley-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 45 puan ile 10. sırada yer alan Burnley sahasında 47 puanla 8. sırada yer alan Sheffield United'ı konuk edecek. Burnley'de Ashley Barney ve Ben Gibson bugün oynayamayacak. Sheffield United'da ise John Lundstram, Luke Freeman ve John Fleck sakatlıkları dolayısıyla bugün maçta yer alamayacak.

BURNLEY-SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Burnley-Sheffield United maçı saat 14:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.