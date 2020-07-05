Burnley-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Burnley sahasında Sheffield United'ı ağırlıyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 45 puan ile 10. sırada yer alan Burnley sahasında 47 puanla 8. sırada yer alan Sheffield United'ı konuk edecek. Burnley'de Ashley Barney ve Ben Gibson bugün oynayamayacak. Sheffield United'da ise John Lundstram, Luke Freeman ve John Fleck sakatlıkları dolayısıyla bugün maçta yer alamayacak.
BURNLEY-SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Burnley-Sheffield United maçı saat 14:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burnley-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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