Sheffield United 0-1 Everton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Sheffield United'a konuk olan Everton, rakibini Brezilyalı yıldızı Richarlison'un golüyle devirip 4 maç sonra galip geldi. Ev sahibi Sheffield'ın ise bu mağlubiyetle birlikte Avrupa hayalleri suya düştü.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Sheffield United ile Everton karşı karşıya geldi. Konuk ekip Everton, zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılıp 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Everton'a üç puanı getiren golü 46. dakikada Richarlison kaydetti.
Sheffield United bu sonucun ardından 54 puanla 8. sırada kalırken, Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybetti.
11. basamakta yer alan Everton ise puanını 49'a çıkardı.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 22:23
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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