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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Everton'ın 4 maçlık hasretini Richarlison bitirdi!

0-1 | MAÇ SONUCU

Sheffield United 0-1 Everton | MAÇ SONUCU

'in 37. haftasında 'a konuk olan , rakibini Brezilyalı yıldızı Richarlison'un golüyle devirip 4 maç sonra galip geldi. Ev sahibi Sheffield'ın ise bu mağlubiyetle birlikte Avrupa hayalleri suya düştü.

'in 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Everton, zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılıp 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Everton'a üç puanı getiren golü 46. dakikada Richarlison kaydetti.

Sheffield United bu sonucun ardından 54 puanla 8. sırada kalırken, Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybetti.

11. basamakta yer alan Everton ise puanını 49'a çıkardı.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 22:23
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