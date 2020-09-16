Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika: Cengiz Ünder Leicester City'de!

Son dakika: 'de!

Serie A ekibi Roma'da forma giyen , 'nün formasını giydiği 'ye oluyor... İngiliz ekibi, milli yıldızı 24 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberleri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 17:57 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 21:25
Son dakika: Cengiz Ünder Leicester City'de!

Roma'dan ayrılması gündemde olan , 'nün formasını giydiği 'ye oluyor. . A Spor'un haberine göre, İngiliz ekibinin Cengiz Ünder'i 3 milyon euro kiralama bedeli ve 24 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmak için Roma ile el sıkıştığı belirtildi.

5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI!

'nin, Cengiz Ünder'le 5 yıllık anlaşmaya vardığı ve yıldız ismin senelik 3.5 milyon euro kaznacağı ifade edildi.

MİLLİ YILDIZLAR KAVUŞUYOR!

Cengiz Ünder, Leicester City'ye transferinin resmiyet kazanması halinde Çağlar Söyüncü'yle yeniden bir araya gelecek. İki milli yıldız, altyapısından yetiştikleri Altınordu2da uzun yıllar birlikte forma giymişlerdi.

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