Son dakika: Cengiz Ünder Leicester City'de!

Roma'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'ye transfer oluyor. . A Spor'un haberine göre, İngiliz ekibinin Cengiz Ünder'i 3 milyon euro kiralama bedeli ve 24 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmak için Roma ile el sıkıştığı belirtildi.

5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI!

Leicester City'nin, Cengiz Ünder'le 5 yıllık anlaşmaya vardığı ve yıldız ismin senelik 3.5 milyon euro kaznacağı ifade edildi.

MİLLİ YILDIZLAR KAVUŞUYOR!

Cengiz Ünder, Leicester City'ye transferinin resmiyet kazanması halinde Çağlar Söyüncü'yle yeniden bir araya gelecek. İki milli yıldız, altyapısından yetiştikleri Altınordu2da uzun yıllar birlikte forma giymişlerdi.