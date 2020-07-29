Vedat Muriqi'ye Leicester City kancası!
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor. Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmeyen golcü oyuncu için bu kez İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Leicester City'nin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi'ye İngiliz temsilcisi Leicester City'nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester'ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.
Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.
- 29.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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