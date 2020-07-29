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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Muriqi'ye sürpriz talip! Premier Lig...

'ye kancası!

Vedat Muriqi'ye Leicester City kancası!

'nin 'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcüsü 'nin talipleri artıyor. Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmeyen golcü oyuncu için bu kez 'in güçlü ekiplerinden 'nin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

takımlarından , 'nin Kosovalı golcüsü 'ye talip oldu.

Fenerbahçe'de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi'ye İngiliz temsilcisi Leicester City'nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester'ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

  1. 29.07.2020
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