Fenrbahçe'den 4 kritik transfer hamlesi! Yeni sezonda... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fenrbahçe'den 4 kritik transfer hamlesi! Yeni sezonda...

Fenrbahçe'den 4 kritik transfer hamlesi! Yeni sezonda...

için kollarını sıvayan , şu sıralar oldukça hareketli günler geçiriyor. Bu sezondan beklediğini bulamayan sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon için girişimlerini hızlandırırken, birçok yeni gelişmede yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon sol kanat ve stoper mevkilerindeki verimsizlik nedeniyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan , yeni sezonun ilk hamlelerini sol kanatı güçlendirerek yapmak için kolları sıvadı.

Hürriyet'in haberine göre; Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, dün ilk kez için nabız yolladığı öğrenildi.

3 YILLIK ANLAŞMA
Öte yandan yine sol kanat için özellikle Emre Belözoğlu'nun istediği 'ün Fas asıllı Hollandalı oyuncusu Brahim Darri ile prensip anlaşmasına varıldı. 3 yıllık sözleşme yapılacak Darri için Karagümrük'e 500 bin euro ödeme yapılacak.

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'GARRY' ADIM!
Yıllık 2 milyon Euro'ya kiralanan Garry Rodrigues'ten de yüksek maliyeti ve düşük performansı nedeniyle vazgeçilmek için Al-İttihad takımıyla görüşmeler yapılması bekleniyor.

HASAN ALİ KALDIRIM GİDEBİLİR
Sol kanada yapılması planlanan köklü değişiklikle, 'la yollar ayrılabilir. Sakatlığı nedeniyle 18 maçta oynayabilen Hasan Ali ile eğer Novak, Darri ve Caner alınırsa, vedalaşılabilir.

  1. 29.07.2020
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