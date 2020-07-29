Fenrbahçe'den 4 kritik transfer hamlesi! Yeni sezonda...
Yeni sezon için kollarını sıvayan Fenerbahçe, şu sıralar oldukça hareketli günler geçiriyor. Bu sezondan beklediğini bulamayan sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon için girişimlerini hızlandırırken, birçok yeni gelişmede yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon sol kanat ve stoper mevkilerindeki verimsizlik nedeniyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hamlelerini sol kanatı güçlendirerek yapmak için kolları sıvadı.
Hürriyet'in haberine göre; Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, dün ilk kez Caner Erkin için nabız yolladığı öğrenildi.
3 YILLIK ANLAŞMA
Öte yandan yine sol kanat için özellikle Emre Belözoğlu'nun istediği Fatih Karagümrük'ün Fas asıllı Hollandalı oyuncusu Brahim Darri ile prensip anlaşmasına varıldı. 3 yıllık sözleşme yapılacak Darri için Karagümrük'e 500 bin euro ödeme yapılacak.
'GARRY' ADIM!
Yıllık 2 milyon Euro'ya kiralanan Garry Rodrigues'ten de yüksek maliyeti ve düşük performansı nedeniyle vazgeçilmek için Al-İttihad takımıyla görüşmeler yapılması bekleniyor.
HASAN ALİ KALDIRIM GİDEBİLİR
Sol kanada yapılması planlanan köklü değişiklikle, Hasan Ali Kaldırım'la yollar ayrılabilir. Sakatlığı nedeniyle 18 maçta oynayabilen Hasan Ali ile eğer Novak, Darri ve Caner alınırsa, vedalaşılabilir.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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