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Fenerbahçe'de karar verildi! "Vedat'ı göndermemiz için..."
Fenerbahçe'ye transferin gözde isimlerinden olan Vedat Muriqi için karar verildi. Başkan Ali Koç, Kosovalı golcüyü takımdan göndermek için belirlenen o kriteri açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:17
Güncelleme: 29.07.2020 08:17
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Fenerbahçe'de sezon başında sergilediği performansla Avrupa'dan önemli takımların takibine giren Vedat Muriqi, transferin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.
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Sarı-lacivertli takımın, yapılacak transferler için kaynak olarak düşündüğü ifade edilen Kosovalı golcü hakkında flaş bir açıklama geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre kulüp başkanı Ali Koç, Vedat Muriqi sorularına ilginç bir yanıt verdi.
Ocak ayında Avrupa'dan çok sayıda kulübü peşine takan Kosovalı golcü hakkında yakın dostlarıyla sohbet eden Başkan Koç, kolay kolay bırakmaya niyetli olmadıklarını ifade etti.
Vedat'ın uluslararası piyasada ciddi bir değerinin olduğunu kaydeden Koç, "Elden çıkarırken onun kadar iyisini alıp alamayacağımızı sorgulamamız gerek. Vedat gibi oyuncu bulmak zor. Satmayı düşünmüyoruz. Vedat'ı göndermemiz için çok ekstra bir teklifin gelmesi gerek" şeklinde konuştu.