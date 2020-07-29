Fenerbahçe'de karar verildi! "Vedat'ı göndermemiz için..."

Vedat'ın uluslararası piyasada ciddi bir değerinin olduğunu kaydeden Koç, "Elden çıkarırken onun kadar iyisini alıp alamayacağımızı sorgulamamız gerek. Vedat gibi oyuncu bulmak zor. Satmayı düşünmüyoruz. Vedat'ı göndermemiz için çok ekstra bir teklifin gelmesi gerek" şeklinde konuştu.