Fenerbahçe'de karar verildi! 'Vedat'ı göndermemiz için...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de karar verildi! "Vedat'ı göndermemiz için..."

Fenerbahçe'de karar verildi! "Vedat'ı göndermemiz için..."

Fenerbahçe'ye transferin gözde isimlerinden olan Vedat Muriqi için karar verildi. Başkan Ali Koç, Kosovalı golcüyü takımdan göndermek için belirlenen o kriteri açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:17 Güncelleme: 29.07.2020 08:17
Fenerbahçe'de karar verildi! Vedat'ı göndermemiz için...

Fenerbahçe'de sezon başında sergilediği performansla Avrupa'dan önemli takımların takibine giren Vedat Muriqi, transferin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de karar verildi! Vedat'ı göndermemiz için...

Sarı-lacivertli takımın, yapılacak transferler için kaynak olarak düşündüğü ifade edilen Kosovalı golcü hakkında flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'de karar verildi! Vedat'ı göndermemiz için...

Sabah'ta yer alan habere göre kulüp başkanı Ali Koç, Vedat Muriqi sorularına ilginç bir yanıt verdi.

Fenerbahçe'de karar verildi! Vedat'ı göndermemiz için...

Ocak ayında Avrupa'dan çok sayıda kulübü peşine takan Kosovalı golcü hakkında yakın dostlarıyla sohbet eden Başkan Koç, kolay kolay bırakmaya niyetli olmadıklarını ifade etti.

Fenerbahçe'de karar verildi! Vedat'ı göndermemiz için...

Vedat'ın uluslararası piyasada ciddi bir değerinin olduğunu kaydeden Koç, "Elden çıkarırken onun kadar iyisini alıp alamayacağımızı sorgulamamız gerek. Vedat gibi oyuncu bulmak zor. Satmayı düşünmüyoruz. Vedat'ı göndermemiz için çok ekstra bir teklifin gelmesi gerek" şeklinde konuştu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA