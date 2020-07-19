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19 Temmuz 2020, Pazar
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1-3 | MAÇ SONUCU

Manchester United 1-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

'nda () , yarı finalde karşılaştığı 'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maviler, finalde ezeli rakibi 'in rakibi oldu.

'nda ikinci finalist oldu! Wembley Stadı'nda oynanan yarı finalde 'ı 3-1 mağlup eden Chelsea, final biletini aldı.

ekibine turu getiren golleri 45+11'de Giroud, 46'da Mason Mount ve 74'te Maguire'den (k.k.) kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek sayısı 85. dakikada Bruno Fernandes'ten (pen.) geldi.

FİNALDE LONDRA DERBİSİ!
'nda yarı final maçlarının tamamlanmasının finalin adı belli oldu. Finalde iki Londra ekibi ile Chelsea eşleşti.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 22:14
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