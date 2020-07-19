Manchester United 1-3 Chelsea | MAÇ SONUCU
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, yarı finalde karşılaştığı Manchester United'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maviler, finalde ezeli rakibi Arsenal'in rakibi oldu.
İngiltere Federasyon Kupası'nda ikinci finalist Chelsea oldu! Wembley Stadı'nda oynanan yarı finalde Manchester United'ı 3-1 mağlup eden Chelsea, final biletini aldı.
Londra ekibine turu getiren golleri 45+11'de Giroud, 46'da Mason Mount ve 74'te Maguire'den (k.k.) kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek sayısı 85. dakikada Bruno Fernandes'ten (pen.) geldi.
FİNALDE LONDRA DERBİSİ!
İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı final maçlarının tamamlanmasının finalin adı belli oldu. Finalde iki Londra ekibi Arsenal ile Chelsea eşleşti.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 22:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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