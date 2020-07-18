Arsenal 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Arsenal, yarı finalde karşılaştığı Manchester City'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Londra ekibine zaferi getiren golleri Aubameyang kaydetti.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Londra ekibine final biletini getiren golleri 19 ve 71'de Pierre Aubameyang kaydetti.
Arsenal'in finaldeki rakibi, Manchester United ile Chelsea arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 00:13
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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