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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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2-0 | MAÇ SONUCU

Arsenal 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU

'nda () , yarı finalde karşılaştığı 'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. ekibine zaferi getiren golleri Aubameyang kaydetti.

() yarı finalinde ile karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

ekibine final biletini getiren golleri 19 ve 71'de Pierre Aubameyang kaydetti.

Arsenal'in finaldeki rakibi, ile arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 00:13
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