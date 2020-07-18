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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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şampiyonluğu garantiledi! ...

Leeds United şampiyonluğu garantiledi! Premier Lig...

Dünyanın önde gelen futbol ülkelerinden 'de, şampiyonlar belli olmaya başladı. 'de Liverpool'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Championship'de de Leed United Brentford- mücadelesinin ardından şampiyonluğunu ilan ederek 16 yılın ardından Premier Lig'e şampiyon olarak yükseldi.

Championship'te üçüncü sıradaki Brentford'un 'ye 1-0 yenilmesinin ardından 87 puanlı , bitime iki maçı kala sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Teknik direktör 'nın öğrencileri, en yakın takipçisi ikinci sıradaki 'un dün Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından biletini almıştı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan 'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, gelecek hafta son maçında 'ı yenmesi halinde Premier Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

  1. 18.07.2020
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