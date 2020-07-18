Leeds United şampiyonluğu garantiledi! Premier Lig...
Dünyanın önde gelen futbol ülkelerinden İngiltere'de, şampiyonlar belli olmaya başladı. Premier Lig'de Liverpool'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Championship'de de Leed United Brentford-Stoke City mücadelesinin ardından şampiyonluğunu ilan ederek 16 yılın ardından Premier Lig'e şampiyon olarak yükseldi.
Championship'te üçüncü sıradaki Brentford'un Stoke City'ye 1-0 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, bitime iki maçı kala sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi.
Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın öğrencileri, en yakın takipçisi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un dün Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig biletini almıştı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, gelecek hafta son maçında Queens Park Rangers'ı yenmesi halinde Premier Lig'e yükselen ikinci takım olacak.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leeds United şampiyonluğu garantiledi! Premier Lig... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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