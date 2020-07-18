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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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16 yılın ardından 'de!

Leeds United 16 yılın ardından Premier Lig'de!

'de liglerinde sona yaklaşılırken, yükselen ve düşen takımlar da belli olmaya başladı. Buna göre, İngiltere Championship'te lider konumda bulunan , aranın ardından yeniden 'e yükselmeyi garantiledi.

Championship'te en yakın rakibi ikinci sıradaki 'un deplasmanda Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı , ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek bileti aldı.

Son iki haftasına gelinen Championship'te Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak.

1. Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.

  1. 18.07.2020
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