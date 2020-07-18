Leeds United 16 yılın ardından Premier Lig'de!
İngiltere'de futbol liglerinde sona yaklaşılırken, yükselen ve düşen takımlar da belli olmaya başladı. Buna göre, İngiltere Championship'te lider konumda bulunan Leeds United, 16 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Championship'te en yakın rakibi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un deplasmanda Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek Premier Lig bileti aldı.
Son iki haftasına gelinen Championship'te Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak.
İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.
- 18.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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