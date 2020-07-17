West Ham United 3-1 Watford | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında West Ham United, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Watford'u 3-1 mağlup ederek küme hattından bir adım daha uzaklaştı.
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında West Ham United ile Watford karşı karşıya geldi.
Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı West Ham 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Antonio, Soucek ve Rice kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Deeney'den geldi.
Bu skorun ardından West Ham United 37 puan ile 15. sırada yer alırken, Watford 34 puan ile 17. sırada haftayı kapattı.
- 17.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 00:13
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