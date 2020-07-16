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16 Temmuz 2020, Perşembe
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2-0 | MAÇ SONUCU

Leicester City 2-0 Sheffield United | MAÇ SONUCU

'in 36. haftasında , 'nda konuk ettiği 'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Milli futbolcu cezası nedeniyle karşılaşmada süre alamadı.

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ayoze Perez ve Demarai Gray kaydetti.

Leicester City'de milli futbolcu , kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelede süre alamadı.

Bu skorun ardından Leicester City puanını 62'ye yükseltirken, Sheffield United 54 puanda kaldı.

  1. 16.07.2020
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