Leicester City 2-0 Sheffield United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Leicester City, King Power Stadyumu'nda konuk ettiği Sheffield United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü cezası nedeniyle karşılaşmada süre alamadı.
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Leicester City ile Sheffield United karşı karşıya geldi.
King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ayoze Perez ve Demarai Gray kaydetti.
Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelede süre alamadı.
Bu skorun ardından Leicester City puanını 62'ye yükseltirken, Sheffield United 54 puanda kaldı.
- 16.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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