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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'den Stuttgart'a kiralık gönderildi!

'u 'a kiraladı!

Arsenal Konstantinos Mavropanos'u Stuttgart'a kiraladı!

İngiliz ekibi genç futbolcusu 'u Alman ekibi 'a kiralık olarak gönderdi. 22 yaşındaki stoper ocak ayından bu yana Nürnberg'de kiralık olarak forma giyiyordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden , 2018 yılının ocak ayında Giannina'dan kadrosuna kattığı Yunan futbolcu 'u yeniden kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki stoperin önümüzdeki sezon Alman ekibi 'ta forma giyeceği bildirildi.

Genç futbolcu sezonun ikinci yarısını Nürnberg'de kiralık olarak geçirmişti.

  1. 16.07.2020
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