Arsenal Konstantinos Mavropanos'u Stuttgart'a kiraladı!
İngiliz ekibi Arsenal genç futbolcusu Konstantinos Mavropanos'u Alman ekibi Stuttgart'a kiralık olarak gönderdi. 22 yaşındaki stoper ocak ayından bu yana Nürnberg'de kiralık olarak forma giyiyordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 2018 yılının ocak ayında Giannina'dan kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Konstantinos Mavropanos'u yeniden kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki stoperin önümüzdeki sezon Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyeceği bildirildi.
Genç futbolcu sezonun ikinci yarısını Nürnberg'de kiralık olarak geçirmişti.
????? ???????, Dinos! ????— VfB Stuttgart (@VfB) July 16, 2020
Der 22-jährige Innenverteidiger @DMavropanos wechselt auf Leihbasis für die kommende Spielzeit von @Arsenal London zum #VfB. ???
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Zur Meldung ?? https://t.co/iyj36IhDAT pic.twitter.com/PhIN96JpR3
- 16.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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