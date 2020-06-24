Akıllara Muslera'nın sakatlığını getirmişti! Leno'nun durumu açıklandı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Akıllara Muslera'nın sakatlığını getirmişti! Leno'nun durumu açıklandı

Akıllara Muslera'nın sakatlığını getirmişti! Leno'nun durumu açıklandı

İngiliz ekibi 'in Alman file bekçisi , Brighton ile oynanan maçta oyunu sedyeyle terk etmişti. Tecrübeli kalecinin bacağının kötü görüntüsü akıllara 'da kaval kemiği kırılan Muslera'nın sakatlığını getirmişti. Leno'da korkulan olmadı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'in 30. haftasında Brighton ile karşı karşıya gelen , 34. dakikada kalecisi 'nun sakatlığı ile sarsıldı. Ayağının kötü bir şekilde döndüğü görülen Alman file bekçisinin durumu akıllara maçında kaval kemiği kırılan Muslera'yı getirmişti.

Ancak Leno'da korkulan olmadı. Bağlarında burkulma olduğu tespit edilen başarılı eldivenin 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 13:20
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