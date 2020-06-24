Akıllara Muslera'nın sakatlığını getirmişti! Leno'nun durumu açıklandı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Brighton ile karşı karşıya gelen Arsenal, 34. dakikada kalecisi Bernd Leno'nun sakatlığı ile sarsıldı. Ayağının kötü bir şekilde döndüğü görülen Alman file bekçisinin durumu akıllara Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan Muslera'yı getirmişti.

Ancak Leno'da korkulan olmadı. Bağlarında burkulma olduğu tespit edilen başarılı eldivenin 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.