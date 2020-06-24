Akıllara Muslera'nın sakatlığını getirmişti! Leno'nun durumu açıklandı
İngiliz ekibi Arsenal'in Alman file bekçisi Bernd Leno, Brighton ile oynanan maçta oyunu sedyeyle terk etmişti. Tecrübeli kalecinin bacağının kötü görüntüsü akıllara Galatasaray'da kaval kemiği kırılan Muslera'nın sakatlığını getirmişti. Leno'da korkulan olmadı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Brighton ile karşı karşıya gelen Arsenal, 34. dakikada kalecisi Bernd Leno'nun sakatlığı ile sarsıldı. Ayağının kötü bir şekilde döndüğü görülen Alman file bekçisinin durumu akıllara Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan Muslera'yı getirmişti.
Ancak Leno'da korkulan olmadı. Bağlarında burkulma olduğu tespit edilen başarılı eldivenin 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 13:20
- Akıllara Muslera'nın sakatlığını getirmişti! Leno'nun durumu açıklandı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akıllara Muslera'nın sakatlığını getirmişti! Leno'nun durumu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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