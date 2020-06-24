Aguero'nun akıbeti belli oldu! Bıçak altına yatıyor...
Son dakika İngiltere Premier Lig haberi... Manchester City'in son olarak oynadığı Burnley karşılaşmasında sakatlanan Sergio Aguero'nun akıbeti belli oldu.
İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de, Burnley ile oynanan lig maçında sakatlanan Sergio Agüero, sol dizinden ameliyat edilecek.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 32 yaşındaki oyuncunun tedavi için İspanya'nın Barselona kentine gittiğini belirtti.
Arjantinli forvetin yarın burada operasyon geçireceğini belirten Guardiola, "Ameliyattan sonra sahalara ne zaman dönebileceğini öğreneceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyip giyemeyeceğini şu an için bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Agüero'nun yokluğunda Gabriel Jesus'a güvendiklerini kaydeden İspanyol teknik adam, "Tek şüphemiz bir oyuncunun 3 günde bir 90 dakika oynayamayacak olması. Farklı alternatiflerimiz var. Raheem Sterling, hatta İlkay Gündoğan ve Bernardo Silva bile forvet pozisyonunda çıkabilir." yorumunu yaptı
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aguero'nun akıbeti belli oldu! Bıçak altına yatıyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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