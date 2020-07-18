Norwich City 0-2 Burnley | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan Norwich City ile Burnley karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Buendia kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı. 45+3'te Drmic Norwich City'i 9 kişi bıraktı. Sahada 9 kişi kalan Norwich City 45+5'te C. Wood'un ayağından gelen gol ile ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Karşılaşmanın 80. dakikasında B. Godfrey'in kendi kalesine attığı gol ile Burnley sahadan 2-0 galip ayrıldı.