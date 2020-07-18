Norwich City 0-2 Burnley | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Burnley 9 kişilik rakibine acımadı!

0-2 | MAÇ SONUCU

Norwich City 0-2 Burnley | MAÇ SONUCU

'in 37. haftasında , evinde 'i ağırladı. Norwich City'nin 2 kırmızı kart gördüğü mücadeleden Burnley 2-0 galip ayrıldı.

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Buendia kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı. 45+3'te Drmic Norwich City'i 9 kişi bıraktı. Sahada 9 kişi kalan Norwich City 45+5'te C. Wood'un ayağından gelen gol ile ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Karşılaşmanın 80. dakikasında B. Godfrey'in kendi kalesine attığı gol ile Burnley sahadan 2-0 galip ayrıldı.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 19:04
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