Norwich City 0-2 Burnley | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Norwich City, evinde Burnley'i ağırladı. Norwich City'nin 2 kırmızı kart gördüğü mücadeleden Burnley 2-0 galip ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan Norwich City ile Burnley karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Buendia kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı. 45+3'te Drmic Norwich City'i 9 kişi bıraktı. Sahada 9 kişi kalan Norwich City 45+5'te C. Wood'un ayağından gelen gol ile ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Karşılaşmanın 80. dakikasında B. Godfrey'in kendi kalesine attığı gol ile Burnley sahadan 2-0 galip ayrıldı.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 19:04
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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