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19 Temmuz 2020, Pazar
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Mourinho’dan M.City’ye taş

Mourinho’dan M.City’ye taş

Tottenham menajeri , Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası iptal edilen M. City'ye salladı.

Tottenham menajeri , Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası iptal edilen M. City'ye salladı. Portekizli çalıştırıcı, "Kuralları ihlal eden takımlara karşı rekabet etmek zor. Kuralları hiçe say, FFP'yi unut, iyi oyuncuları almak için istediğin kadar harca... Çok kolay" diye konuştu.
  1. 19.7.2020
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