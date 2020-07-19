Tottenham 3-0 Leicester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham, evinde ağırladığı Leicester City'i Harry Kane (2) ve Justin'in (K.K) ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham ile Leicester City karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Harry Kane (2) ve Justin (K.K) kaydetti.
Bu skorun ardından Spurs puanını 58'e yükseltirken, Leicester City 62 puanda kaldı.
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- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 20:16
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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