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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Harry Kane Leicester'ın fişini ilk yarıda çekti!

Tottenham 3-0 | MAÇ SONUCU

Tottenham 3-0 Leicester City | MAÇ SONUCU

'in 37. haftasında Tottenham, evinde ağırladığı 'i Harry Kane (2) ve Justin'in (K.K) ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

'in 37. haftasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Harry Kane (2) ve Justin (K.K) kaydetti.

Bu skorun ardından Spurs puanını 58'e yükseltirken, Leicester City 62 puanda kaldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FORMA GİYEMEDİ

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 20:16
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