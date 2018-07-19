Gazeteciye saldırdı – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Gazeteciye saldırdı

    Gazeteciye saldırdı
    'da Tula takımının geçen seneki teknik direktörü Sergei Kiryakov, katıldığı televizyon programında Igor Rabiner isimli gazeteciye saldırdı. Programın reklam verdiği sırada gazeteciye, harekete geçen 'un hakkındaki eleştirileri kaldıramadığı öğrenildi.
    1. 19.7.2018
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